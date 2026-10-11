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Журнал «Профиль»

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Украина до 2061 года должна выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд

Украина до 2061 года должна выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд

Из этой суммы $105,95 млрд приходится на погашение основного тела задолженности, еще $32,95 млрд – на обслуживание долга.

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