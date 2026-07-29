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Таксистов предупредили о новой мошеннической схеме хищения средств с карт

Таксистов предупредили о новой мошеннической схеме хищения средств с карт

Мошенники начали применять новую схему хищения денежных средств с банковских счетов таксистов. Предупреждение распространило в телеграм-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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