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Матч «Наполи» – «Реал» в ЛЧ будет судить француз Тюрпен

Матч «Наполи» – «Реал» в ЛЧ будет судить француз Тюрпен

«Унион» – «Брага»: Срджан Йованович (Сербия).  «Ред Булл» – «Реал Сосьедад»: Бартош Франковски (Польша).

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