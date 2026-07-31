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«Удинезе» продал хавбека Пайеро «Уотфорду»

« Удинезе » расстался с Мартином Пайеро. Аргентинский полузащитник перешел в « Уотфорд ». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года.

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