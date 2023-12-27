Мастера соломенных крыш: историческое ремесло, оживляющее Японию

<p>Многие сельские районы Японии страдают от устаревания и ухода населения в большие города. Однако некоторые из них находят способы сохранить свою историю и привлечь туристов, приносящих с собой новую жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии