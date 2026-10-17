Британский аниматор Лойд Прайс, принимавший участие в создании фильмов «Кошмар перед Рождеством», «Уоллес и Громит» и «Побег из курятника», скончался в возрасте 64 лет.
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