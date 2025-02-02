Школьница-вундеркинд из ОАЭ представила книгу по теории черных дыр

Ученица 9 класса одной из школ Дубая, написавшая книгу «Астрофизика для молодых умов», движимая своей страстью к астрофизике и исследованию тайн Вселенной, произвела фурор не только в ОАЭ, но и за рубежом, 2 февраля пишет Khaleej Times.