Школьница-вундеркинд из ОАЭ представила книгу по теории черных дыр

Ученица 9 класса одной из школ Дубая, написавшая книгу «Астрофизика для молодых умов», движимая своей страстью к астрофизике и исследованию тайн Вселенной, произвела фурор не только в ОАЭ, но и за рубежом, 2 февраля пишет Khaleej Times.
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