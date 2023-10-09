Жители Подольска собрали еще одну партию гуманитарного груза для бойцов СВО

В Подольске прошла благотворительная акция. Неравнодушные жители вместе с главой округа Дмитрием Жариковым и председателем горсовета Алексеем Никулиным собрали очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО.
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