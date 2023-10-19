Советская автомобильная революция: полная история знаковой Лады

Лада Самара появилась раньше города Самара! Это не совсем так, конечно, но в конце 80‑х годов, когда семейство автомобилей Спутник как-то незаметно переименовали в Самару, никакой Самары на карте СССР не было.
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