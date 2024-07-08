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Си Цзиньпин: мир должен создать условия для урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин: мир должен создать условия для урегулирования конфликта на Украине

Международному сообществу необходимо создать условия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в рамках переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

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