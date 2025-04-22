17 фото животных, которые сделают все, чтобы только их не мыли

Некоторые домашние питомцы любят, когда их моют и вытирают после прогулки по грязным улицам города. Однако, кажется, большинство животных сделают все что угодно, только бы избежать ненавистных водных процедур.
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