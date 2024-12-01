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Несекретные материалы

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В ОАЭ не пустили мужчин-граждан Узбекистана

31 узбеку — прилетевшим в Абу-Даби рано утром 30 ноября, — не разрешили покинуть аэропорт. Утром 1 декабря их отправили обратно в Ташкент.

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