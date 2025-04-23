В Ижевске возобновили побелку деревьев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые за долгое время начали белить деревья вдоль главных дорог. Как сообщили в городской администрации, эта процедура не только делает улицы красивее, но и помогает защитить стволы от вредных насекомых и палящего солнца.