В Ижевске возобновили побелку деревьев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые за долгое время начали белить деревья вдоль главных дорог. Как сообщили в городской администрации, эта процедура не только делает улицы красивее, но и помогает защитить стволы от вредных насекомых и палящего солнца.
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