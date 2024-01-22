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Экс-игрок Бобёр: прошедший отрезок сезона "Крылья Советов" хорошо прошли

Экс-игрок Бобёр: прошедший отрезок сезона "Крылья Советов" хорошо прошли

Рекордсмен по количеству матчей за "Крылья Советов" Антон Бобёр заявил, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) ждет от самарской команды большей стабильности, а также выразил надежду, что клубу удастся закрепиться среди лидеров чемпионата России.

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