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Дворы и дома подтопило в Алматинской области

Дворы и дома подтопило в Алматинской области

В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома, передает inAlmaty.

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