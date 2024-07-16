Дворы и дома подтопило в Алматинской области

В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома, передает inAlmaty.
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