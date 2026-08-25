Geely Coolray для России стал «спортивнее» и доступнее

Geely Coolray для России: новая версия Спорт по сниженной цене[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Минувшей весной в России неожиданно появился обновленный паркетник Geely Coolray, даже несмотря на то, что на нашем рынке уже был представлен его полный белорусский аналог Belgee X50+.
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