Geely Coolray для России стал «спортивнее» и доступнее

Geely Coolray для России: новая версия Спорт по сниженной цене[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Минувшей весной в России неожиданно появился обновленный паркетник Geely Coolray, даже несмотря на то, что на нашем рынке уже был представлен его полный белорусский аналог Belgee X50+.