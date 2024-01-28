Путин: «Элита страны – защитники Родины, а не чудики, обнажающие гениталии» Ольга ВайленкоПрезидент России Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из людей, защищающих Родину, и не из тех, кто проявляет неадекватное поведение.
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