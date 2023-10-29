"Узаконенная" высшая мера при Сталине для детей с 12 лет или в чем было дело

Валерий Симоненко

В том, что Никита - свинопас был ПОЛНОЕ ГОВНО знают все, кто был при нём в сознательном возрасте! И все знали о "легендарном" случае с Никитой со Сталиным в отношении тех самых расстрельных списков. Суть в том, что Хрущёв в 30-х года был САМЫМ ЯРЫМ "РАССТРЕЛЬЩИКОМ" и он ЛИЧНО направил письмо И. Сталину с ПРОСЬБОЙ УВЕЛИЧИТЬ "КВОТУ" НА РАССТРЕЛЫ. На это письмо Сталин наложил резолюцию "УЙМИСЬ, ДУРАК"! Вот такой "добряк" был Никита... Это не миф, если кто то захочет мне такое сказать, Моя тётка, Эмилия Павловна, жена брата моего отца, дяди Дмитрия Лазаревича Симоненко (в своё время работавшего Председателем ЧК на Ставрополье), до войны (41 - 45 г.) РАБОТАЛА В КРЕМЛЁВСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. Умерла она уже в 70-е годы в Челябинске, т.е. ПОСЛЕ "царства" самодура и она этот момент и рассказала однажды, вспоминая свою молодость.... Причём с подробностями, которые могли знать только лица хорошо осведомлённые о внутренних отношениях в Кремле. А при Хрущёве это ходило в народе негласно, втихаря, и без подробностей, вроде легенды..., но довольно таки широко.