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Си Джей Макколлум: «Дончич – серьезный претендент на MVP»

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум считает лидера «Далласа» Луку Дончича одним из главных претендентов на MVP в нынешнем сезоне.

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