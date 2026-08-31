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Ивановские новости

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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Ивановской области

В Ивановском районе на трассе Р-132 62-летний водитель «Mitsubishi» наехал на стоящий «Renault Logan», пострадали водитель и три пассажирки.

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