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Сервис Skype завершает работу с 5 мая

Сервис Skype завершает работу с 5 мая

Стало известно о завершении работы популярного сервиса для общения Skype. Владелец сервиса, корпорация Microsoft, сообщила о перефокусировке на другой продукт для коммуникаций – Teams, в понедельник, 5 мая 2025 года, ТАСС.

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