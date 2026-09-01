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Царьград

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Конгресс США продлил финансирование федеральных ведомств до 11 декабря

Конгресс США продлил финансирование федеральных ведомств до 11 декабря

Конгресс США принял законопроект, продлевающий финансирование федеральных ведомств до 11 декабря, предотвращая шатдаун.

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