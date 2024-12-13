Личный состав в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, отметил глава государства Президент России Владимир Путин поздравил 34-ю отдельную мотострелковую бригаду с присвоением звания «гвардейская».
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