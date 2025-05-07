Богомаз: с вечера в Брянской области сбили ракету и еще 140 воздушных целей

Силы противовоздушной обороны (ПВО), Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск» со вчерашнего вечера ликвидировали в Брянской области более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету, выпущенных со стороны Украины.
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