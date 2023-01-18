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Merlion’ные взятки // Вымогавших 15 миллиардов у совладельцев крупной компании обвинили в организации преступного сообщества

Merlion’ные взятки // Вымогавших 15 миллиардов у совладельцев крупной компании обвинили в организации преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет предъявил новые обвинения фигурантам громкого уголовного дела о попытке посадить по ложному обвинению в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса.

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