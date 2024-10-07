NYT: речи Трампа с возрастом стали более бессвязными и гневными

Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев в своих речах повторяется, озвучивает нелепые заявления, отвлекается на странные темы, блуждает от мысли к мысли – некоторые из них трудно понять, некоторые из них незакончены, некоторые из них фактически фантастичны, пишет газета The New York Times.