NYT: речи Трампа с возрастом стали более бессвязными и гневными

Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев в своих речах повторяется, озвучивает нелепые заявления, отвлекается на странные темы, блуждает от мысли к мысли – некоторые из них трудно понять, некоторые из них незакончены, некоторые из них фактически фантастичны, пишет газета The New York Times.
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