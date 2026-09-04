Цены на продукты продолжат расти: прогнозы на 2026–2027 годы

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Мировые цены на продовольствие, вырвавшиеся из-под контроля после блокады Ормузского пролива и рекордной жары в Европе, не дают ни малейшей надежды на скорое возвращение к дешёвым продуктам.