1. Значительная часть россиян попросту не понимает, что говорят и пишут наши чиновники. Не понимает на самом базовом уровне – на уровне используемых слов.
Россияне за отмену канцелярита, рост спроса на копирайтеров, Телеграм обошёл ВК и Ютуб
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Наталия
Когда читаешь официальную бумагу из какого-нибудь учреждения, создается впечатление, что ее составил не человек, а недоразвитый искусственный интеллект. Гораздо хуже дословного перевода с иностранного языка, который выдает соответствующая программа. Звонишь в это учреждение, чтобы тебе объяснили, что они хотели сказать, получаешь аналогичный ответ уже от менеджера, на том же канцелярском новоязе.
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10 час.
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