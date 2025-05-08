Немецкий красный крест: спасательные службы ФРГ работают на пределе

Для того чтобы Немецкий Красный Крест (DRK) смог продолжить адекватно реагировать на кризисы, катастрофы и чрезвычайные ситуации необходима масштабная реформа, 8 мая пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, опубликованный DRK в четверг.
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