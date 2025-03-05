﻿﻿Самолет МиГ-31 является дальнейшим развитием истребителя-перехватчика МиГ-25П. Самолет, разработанный для национальной системы ПВО, способен осуществлять длительное патрулирование и наносить удары по всем типам воздушных целей (включая небольшие крылатые ракеты, вертолеты и высотные скоростные самолеты, такие как бомбардировщики Lockheed SR-71 или B-1B) в любое время суток, в сложных метеоусловиях и в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.