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МиГ-31

МиГ-31

﻿﻿Самолет МиГ-31 является дальнейшим развитием истребителя-перехватчика МиГ-25П. Самолет, разработанный для национальной системы ПВО, способен осуществлять длительное патрулирование и наносить удары по всем типам воздушных целей (включая небольшие крылатые ракеты, вертолеты и высотные скоростные самолеты, такие как бомбардировщики Lockheed SR-71 или B-1B) в любое время суток, в сложных метеоусловиях и в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

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