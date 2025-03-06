Пентагон прогнозирует ‘парализацию’ Украины: что это значит для страны? Ирэн ОрлонскаяСитуация на Украине продолжает привлекать внимание международного сообщества, особенно в свете неопределенности, касающейся военной помощи со стороны США.
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