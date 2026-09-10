Путин примет участие во встрече глав государств БРИКС и заседании БРИКС +

Президент Владимир Путин 12 сентября в ходе рабочего визита в Индию примет участие во встрече глав государств БРИКС в Нью-Дели.
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