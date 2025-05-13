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Политика как она есть

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Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

Немецкое издание Junge Welt назвало стремление Украины стать частью Запада самоубийством для нее. По мнению авторов материала, лучшим исходом для Киева будет скорейшее прекращение конфликта, однако ситуацию усложняет стремление западных союзников сохранить республику в качестве антироссийского плацдарма в Восточной Европе.

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