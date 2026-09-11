Исаков о 7:2 с «Ладой»: «Сложный 1-й период, много ошибок. После разговора в перерыве удалось взять игру под контроль и довести ее до победы»

Главный тренер « Торпедо » Алексей Исаков высказался после победы в матче с «Ладой» со счетом 7:2. – Непростой для нас матч в начале, сложный первый период, много ошибок, но после разговора в перерыве удалось взять игру под контроль и довести ее до победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Губерниев о Дзюбе: «Госдума в ближайшие годы ему не светит, выборы прошли. Артему нужно держаться меня – заткнет за пояс всех экспертов и будет блистать как российский дизель в США»
- Владислав Радимов: «ЦСКА будет грозной силой, когда полностью поймет, что хочет Игдисамов. Появилась уверенность, в игре происходят улучшения»
- Бой Дмитрий Бивол – Каллум Смит анонсировали официально
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым