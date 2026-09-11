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Исаков о 7:2 с «Ладой»: «Сложный 1-й период, много ошибок. После разговора в перерыве удалось взять игру под контроль и довести ее до победы»

Главный тренер « Торпедо »  Алексей Исаков высказался после победы в матче с «Ладой» со счетом 7:2. – Непростой для нас матч в начале, сложный первый период, много ошибок, но после разговора в перерыве удалось взять игру под контроль и довести ее до победы.

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