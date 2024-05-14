Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно слабеют, в то время как российские войска усиливают свое наступление на всех фронтах, сообщил командир спецназа “Ахмат” генерал Апти Алаудинов во время церемонии награждения наших бойцов-героев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии