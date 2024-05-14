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Командир «Ахмата» генерал Алаудинов рассказал о посыпавшихся частях ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно слабеют, в то время как российские войска усиливают свое наступление на всех фронтах, сообщил командир спецназа “Ахмат” генерал Апти Алаудинов во время церемонии награждения наших бойцов-героев.

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