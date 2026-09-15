«У них – отмена», доставка из Люблина не прошла: об ударе по погранпункту Ягодин

Российские войска впервые системно наносят удары по пограничным переходам Украины, перерезая наземные каналы поставок военной помощи НАТО.
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