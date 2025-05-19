Политолог раскрыл, что Трамп будет обещать Путину в ходе переговоров

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможность снятия санкций и совместные экономические проекты в ходе телефонных переговоров 19 мая.
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