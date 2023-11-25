Киевские власти заявили о пожаре в нежилом помещении после взрывов

В нежилом помещение Киева произошел пожар после серии взрывов. На территории украинской столицы объявили воздушную тревогу, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.
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