ЧМ-2026. Португалия вырвала победу у Хорватии благодаря голу Рамуша на последних минутах СпортпрессаСборная Португалии одержала драматическую победу над командой Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.