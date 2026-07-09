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ЧМ-2026. Португалия вырвала победу у Хорватии благодаря голу Рамуша на последних минутах

ЧМ-2026. Португалия вырвала победу у Хорватии благодаря голу Рамуша на последних минутах

ЧМ-2026. Португалия вырвала победу у Хорватии благодаря голу Рамуша на последних минутах СпортпрессаСборная Португалии одержала драматическую победу над командой Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Хорватам за 2018 год.
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4 н.