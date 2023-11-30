CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов

CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентский активов и вернуть их в полном объеме, заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков, заявил гендиректор СПБ биржи Евгению Сердюков (его обращение опубликовано в социальных сетях торговой площадки).
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