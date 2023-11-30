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Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
  • Vitya Ostap
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  • Вадим Скоробогатов
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CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов

CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов

CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентский активов и вернуть их в полном объеме, заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков, заявил гендиректор СПБ биржи Евгению Сердюков (его обращение опубликовано в социальных сетях торговой площадки).

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