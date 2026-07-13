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Несколько игроков «Аль-Насра» Роналду получили неполную зарплату за июнь. Финансовые трудности сказались на подписании легионера на замену Брозовичу

У « Аль-Насра », за который выступает Криштиану Роналду , появились финансовые сложности. Сообщается, что несколько футболистов команды получили неполную зарплату за июнь, но руководство клуба работает над тем, что полностью рассчитаться с игроками в ближайшее время.

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