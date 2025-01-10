В Омской области продолжает снижаться рождаемость. За 2024 год, по данным главы местного минздрава Дмитрия Маркелова, в роддомах региона на свет появилось 13 962 ребенка.
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В Омской области продолжает снижаться рождаемость. За 2024 год, по данным главы местного минздрава Дмитрия Маркелова, в роддомах региона на свет появилось 13 962 ребенка.