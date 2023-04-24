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Защитник «Ак Барса» Евсеев об 1-3 с ЦСКА: «Вроде бросаем, все делаем, но фарт будто  не на нашей стороне»

Защитник «Ак Барса» высказался после 4-го матча с армейцами (1:2). — Что делать? Как спасать эту серию? — Разберем игру, тренеры подскажут ошибки.

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