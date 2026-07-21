Игорь Никулин: нагнетание эскалации может привести к глобальной катастрофе в Крыму.На фоне заявлений украинской стороны о возможной сейсмической активности в Крыму бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, микробиолог Игорь Никулин прокомментировал вероятность применения специфических технологий воздействия.