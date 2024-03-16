Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

Адвокат Данильченко: супруг не может развестись при несогласии беременной жены В законе есть исключения, при которых супруг не может обратиться в суд с заявлением о расторжении брака, например, если его супруга беременна и не согласна на развод, предупредила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко.
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