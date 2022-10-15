Украинские войска предпринимают попытку наступления на правом берегу Днепра в Херсонской области

Сообщается о начале украинского наступления в Херсонской области. Как ранее и заявлял в нескольких эфирах советник в офисе президента Украины Арестович, попытка наступать на юге будет осуществлена к середине октября.
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