Украинские ресурсы пишут о неожиданном маневре ВС РФ в районе Курахово

Юрий Ильинов

Володин: Госдума готовит законопроект об ограничениях на выплаты по авторским правам для сбежавших за границу иноагентов Госдума готовит новый законопроект, предусматривающий ограничения на выплату авторских прав сбежавшим за границу иноагентам и перебежчикам, поддерживающим нацистский режим Зеленского. Об этом в своем ТГ-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно новому закону, рассмотрение которого планируется уже в ближайшее время, находящийся за границей иноагент не сможет получать доход от своей творческой деятельности, т.е. книг, песен и т.д. в России. Все эти средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, который будет обязан открыть иноагент, все другие способы получения денег будут запрещены законодательно. Для сбежавших за границу граждан, негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера. Как заявил Володин, люди, оскорбляющие Россию, не могут на ней зарабатывать. Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны, - заявил спикер Госдумы. Предварительно, ограничения по авторским правам коснутся, среди прочего, сферы науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков и сообщений в СМИ. Такой подход поддерживается большинством россиян, самое правильное — бить рублем по этой публике. Это будет эффективно и эффектно.