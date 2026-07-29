Из-за ремонтных работ в Калуге ожидаются отключения электричества

В администрации Калуги предупредили о грядущем отключении света из-за ремонтных работ. По информации электросетевой организации, отключение электроснабжения запланировали 29 июля с 13 до 15 часов по улице Хрустальной, д.
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