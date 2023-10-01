Модельную библиотеку открыли в Усть-Куте

В Усть-Куте завершилась модернизация межпоселенческой библиотеки. В рамках национального проекта «Культура» на эти цели из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии