Управляющего директора рудника «Пионер», где произошло обрушение, задержали

Управляющего директора рудника «Пионер» в Амурской области, где неделю назад произошло обрушение и до сих пор идет операция по спасению 13 горняков, задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ, сообщило СУ СК РФ по региону.
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